Песков раскрыл сроки контактов России и США на высшем уровне

Новые контакты на высшем уровне относительно договоренностей России и США, достигнутых на консультациях экспертных групп в Эр-Рияде, пока не планируются. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, намерены ли президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудить, как выполняются двусторонние соглашения.

Представитель Кремля отметил, что пока нет и точных дат по новому раунду переговоров делегаций России и США. Тем не менее, диалог между странами продолжается.

Песков подчеркнул, что поддерживаются постоянные контакты. Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Майк Уолтц и помощник президента России Юрий Ушаков постоянно на связи, приводит слова представителя Кремля ТАСС.