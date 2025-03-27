Глава киевского режима отказался от разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам Владимира Зеленского, Киев не ждет ничего хорошего от Москвы.

"Они динозавры, понимаете, они просто хотят нас съесть… Нельзя просто: слушай, а давай поговорим. Мне не о чем просто с ним говорить", — заявил глава Незалежной на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон.

Отметим, что Владимир Путин от диалога не отказывался. Еще в конце января он говорил, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. Однако, российский лидер отметил, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права подписывать какие-либо документы, ведь срок его полномочий истек в мае прошлого года. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией, пишет РИА Новости.