ПВО сбила несколько украинских дронов в пригороде Воронежа

Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько беспилотников ВСУ в Воронежской области. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

Гусев уточнил, что украинские дроны сбиты в пригороде Воронежа. Губернатор написал, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

27 марта в пяти регионах России нашли обломки нового ударного беспилотника ВСУ. Останки FP-1 обнаружили в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях. Новый украинский беспилотник способен нести 60-килограммовый заряд взрывчатки.