Путин принял участие в спуске на воду подлодки "Пермь"

В четверг вечером Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии спуска на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь".

Президент вышел на связь с причалом судостроительного предприятия "Севмаш" в Северодвинске, где находится подлодка. Глава государства дал команду на спуск "Перми". Она будет оснащена новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Как отметил президент, крейсер "Пермь" - этапное событие. Подлодка должна войти в состав ВМФ России и приступить к выполнению боевых задач в следующем году.