США должны фиксировать нарушения условий перемирия со стороны России. Об этом объявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он призвал своего американского коллегу Дональда Трампа лично контролировать этот вопрос.

Зеленский пригрозил американскому лидеру, что в противном случае Трамп потеряет доверие украинцев.

"Если русские нарушают любую договоренность, а Америка отвечает на это, то все мы доверяем Америке и президенту. А если они нарушают, и им за это ничего нет и наоборот, ослабляют санкции, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше", — отметил он.

При этом глава киевского режима отказался от разговора с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский назвал россиян динозаврами. "Они просто хотят нас съесть", — заявил президент Украины на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон.

Между тем, 26 марта Министерство обороны России в очередной раз уличило украинскую сторону в нарушении перемирия. ВСУ пытались атаковать энергообъект ПАО "Россети Центр — Курскэнерго" с помощью беспилотника. Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде российско-американских договоренностей, Киев продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России.

Российские военные исполняют приказ президента Владимира Путина о приостановке ударов по энергетике Украины.