Путин: России непонятно, с кем что-то подписывать на Украине, так как "завтра придут другие руководители"

России непонятно, с кем что-то подписывать на Украине, так как "завтра придут другие руководители". Об этом в пятницу, 28 марта, заявил президент России Владимир Путин.

РФ предлагала решить все вопросы по Украине мирно даже в 2022 году.

Другие заявления президента:

- Россия больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии к так называемым партнерам;

- Путин назвал проблемой, что "нацики" имеют большое влияние на Украине;

- Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы;

- Российские войска освободили 99% территорий ЛНР. Помимо этого, российские войска освободили свыше 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей;

- У России есть стратегическая инициатива по всей линии фронта. Есть основания полагать, что ВС РФ добьют украинские войска;

- Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине;

- Британия ведет себя агрессивно по отношению к РФ, но у них экономика на 9-10-м месте в мире и небольшая армия.