Путин: Россия настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей СВО

Россия настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин в Мурманске во время общения с личным составом атомного подводного крейсера "Архангельск".

Президент напомнил - Москва не была инициатором боевых действий. Они начались после госпереворота на Украине, поддержанного Западом. Россия же, взяв под защиту Крым и Севастополь, долгое время добивалась решения конфликта мирным путем. Но геноцид в Донбассе вынудил нашу страну начать СВО. Владимир Путин отметил успешное продвижение войск на всех участках фронта.

Что касается ситуации на линии боевого соприкосновения. Еще раз хочу это сказать, подчеркнуть – на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских Вооруженных сил. Луганская народная республика освобождена на 99 процентов, а Донецкая, Херсонская, Запорожская – свыше 70 процентов. Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день.

Владимир Путин подчеркнул, Москва выступает за разрешение украинского конфликта при условии устранения первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации. По словам президента, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу. Главная проблема Киева - неонацисты, которые навязывают свои взгляды другим людям. Сейчас эти радикальные подразделения планируют усилить и создать из них дивизии. Украинские националисты продолжают вооружаться.