Путин: Россия настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей СВО

Россия настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин в Мурманске во время общения с личным составом атомного подводного крейсера "Архангельск".
Президент напомнил - Москва не была инициатором боевых действий. Они начались после госпереворота на Украине, поддержанного Западом. Россия же, взяв под защиту Крым и Севастополь, долгое время добивалась решения конфликта мирным путем. Но геноцид в Донбассе вынудил нашу страну начать СВО. Владимир Путин отметил успешное продвижение войск на всех участках фронта.
Что касается ситуации на линии боевого соприкосновения. Еще раз хочу это сказать, подчеркнуть – на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских Вооруженных сил. Луганская народная республика освобождена на 99 процентов, а Донецкая, Херсонская, Запорожская – свыше 70 процентов. Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день.
Владимир Путин подчеркнул, Москва выступает за разрешение украинского конфликта при условии устранения первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации. По словам президента, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу. Главная проблема Киева - неонацисты, которые навязывают свои взгляды другим людям. Сейчас эти радикальные подразделения планируют усилить и создать из них дивизии. Украинские националисты продолжают вооружаться.
К чему это приводит? Приводит к тому, что гражданские органы власти сегодня не являются законными. Выборы-то не были проведены там президента, а конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти, губернаторы назначаются и так далее. Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже. Так вот, в условиях этой фактической нелегитимности неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей. Это к чему приводит? Что фактическая власть находится в их руках. А это значит, в свою очередь, что и так-то непонятно, с кем подписывать какие документы, и так-то непонятно, какую силу они имеют, потому что завтра придут другие руководители, которые пройдут через выборы и скажут: "Кто там подписывал – мы не знаем, до свидания". Дело даже не в этом, а дело в том, что вот эти неонацистские формирования фактически начинают руководить страной. И возникает вопрос: а как быть-то, как с ними вести переговоры? Правда, в таких случаях международная практика идет по известному пути – в рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций несколько раз уже было то, что называется внешним управлением, временной администрацией.