Японский журавль Снежинка возвращается в Амурскую область

Эти данные орнитологи ждали аж с декабря. Не скрывают - сильно волновались. Их подопечная журавушка Снежинка пропала со всех радаров почти 4 месяца назад. Надежда едва теплилась, но все-таки продолжали дежурить у мониторов. Глаз не смыкали ни днем, ни ночью. Оказалось, не зря. Сигнал вдруг пробился!

Исчезала перелетная птица, конечно, не нарочно. Подводит орнитологов техника - батарейки спустя 5 лет после установки уже садятся. Поэтому весточек от окольцованной самки все меньше и меньше. Впрочем, главная новость получена - Снежинка после долгих зимних странствий возвращается на родину.

Полетела туда, полетала сюда - за ее жизнью следят не только орнитологи, Снежинка - любимица всего Приамурья. И действительно, птица важная. В Амурской области японских журавлей по пальцам пересчитать - не больше 70 особей. Размножаются неохотно, выживают с трудом. Помочь пернатым вырастить потомство пытаются сотрудники заповедников.

2020 год. Муравьевский заказник. Пара журавлей обзавелась двумя птенцами. Один потом окажется заядлым домоседом, а вот его сестра - путешественницей. той самой Снежинкой. Правда, улетать в теплые края поначалу отказалась. Пришлось пойти на хитрость - юную самку отнесли к чужой стае, надеясь, что опыт сородичей пробудит инстинкт к перелету. И сработало! Сегодня Снежинка - единственная в регионе японская журавушка с действующим трекером. А значит, единственная надежда для специалистов узнать больше о жизни этого редкого вида.

Родительское гнездо покинула смело, быстро выскочила замуж. Супруг видный. И это хорошо, говорят специалисты. Ведь трекер у журавушки вот-вот отключится.

Ранний брак оказался крепким. Пара воспитала уже несколько птенцов. Правда, на кого похожи, амурским орнитологам пока узнать не удалось.