Минобороны представило неизвестных ранее героев Великой Отечественной

"Приближали победу в едином строю" - такое название получил новый мультимедийный раздел сайта Минобороны, посвященный героям Советского Союза. Особо подчеркивается, что в рядах Красной Армии сражались и совершали подвиги выходцы из всех республик страны.

Киргиз Калийнур Усенбеков был призван в 1942-м. Не раз лично поднимал бойцов в атаку. А в 1945-м на подступах к Берлину старший лейтенант и политрук Усенбеков со своим батальоном 14 часов отражал контратаки двух батальонов и девяти танков врага. А когда стало нечем стрелять, лично вышел из укрытия прямо под пули.

"Когда танки в упор стреляли по командному пункту и по окопам, пренебрегая смертью, он собрал у раненых остатки патронов и гранаты и обеспечил ими бойцов. Сам лично расстреливал из пулемета пехоту, двигающуюся за танками. И при этом уничтожил до 60 немецких солдат и офицеров", - рассказала Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА МО.

Звание героя СССР Усенбеков получил в мае 1945-го.

Другой не менее впечатляющий пример личного мужества проявил литовец Вацловас Бернотенас. Служил в разведке. В июле 1943-го его группа схватила в тылу врага двух "языков". Он с товарищами остался прикрывать отход сослуживцев. Был сильно ранен. Немцы решили, что уничтожили группу прикрытия. Лейтенант Бернотенас очнулся один с перебитыми ногами. До своих пришлось ползти.

"Семеро суток, питаясь травой, Бернотенас полз к своим, минуя минированные поля. И в конце концов в 30 метрах от нашего передового края был замечен и подобран", - сообщила Венгер.

Символом благородной ярости и самопожертвования стало еще одно имя - казаха Тулегена Тохтарова. Он попал на фронт в декабре 1941-го. Записали в автоматчики легендарной Панфиловской дивизии. Начал боевой путь под Старой Руссой. Подвиг совершил уже на второй месяц службы.

"Отразил атаку взвода немцев. Когда у него иссякли все патроны, товарищ Тохтаров получил тяжелое ранение в живот. Не обращая внимание на ранение, стремительно бросился вперед на офицера, прицелившегося в него. Он ударил прикладом в голову и уничтожил офицера, но был сражен пулей другого фашиста", - рассказала Венгер.

Звание героя красноармейцу Тохтарову присвоено посмертно.

Уроженец Московской области Борис Емельянов тоже стал отличаться с первых дней войны. В 1943-м возглавил батальон. А в январе 1945-го под его талантливым командованием подразделение прорвало сильно укрепленную оборону противника на западном берегу Вислы, нанося противнику невосполнимый урон.

"Немцы вынуждены откатиться назад, оставив на поле боя более 400 солдат и офицеров. Также было пленено более 100 человек - офицеров и солдат противника. Батальону Емельянова было присвоено почетное наименование "батальон славы", - поведала Венгер.

За этот успешный маневр гвардии майор Емельянов получил звание Героя Советского Союза. А все его бойцы, включая погибших товарищей, были награждены орденом Славы 3-й степени.