Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Овны
В ваш знак пожаловала очень медленная планета Нептун. Целых 13 лет вы будете постигать тайны интуиции, научитесь лучше понимать себя и других.
Тельцы
Нептун поможет вам распутать старые страхи, разобраться в себе и выйти на новый уровень осознанности. Но важно не скатиться в мир иллюзий.
Близнецы
Вы выходите на новый уровень общения! Ищите свою удачу в коллективных проектах, соцсетях или в благотворительной деятельности.
Раки
Возможно, вам захочется найти работу, которая не просто дает вам деньги, но и несет какую-то миссию. Творческие и духовные профессии ждут вас.
Львы
Ваши взгляды на мир скоро значительно изменятся. Многие представители знака обнаружат себя через 2-3 года где-нибудь далеко от дома или в новой профессии.
Девы
Вы уже поняли, что ваше отношение к финансам меняется? Многие из вас научатся видеть в них не цифры и цены, а возможности – и для себя, и для других.
Весы
Вам захочется глубокой духовной связи с партнером. Только не надо закрывать глаза на реальность и приписывать людям качества, которых нет!
Скорпионы
Пока Нептун будет в Овне, представителям этого знака следует быть осторожнее на работе. Вы рискуете взвалить на себя слишком много обязанностей и подорвать здоровье.
Стрельцы
Творческий период впереди! Мечтая о вдохновении, любви, романтике и магии в жизни, помните, как важно оставаться на связи с реальностью!
Козероги
Вы научитесь понимать своих родных без слов и чувствовать, какое жилье вам подходит, а какое нет. Кстати, многие из вас переедут поближе к морю.
Водолеи
Нептун сделает вашу речь более образной и красивой, но следите за тем, чтобы не начать преувеличивать и обманывать. Будьте критичны к себе.
Рыбы
Нептун покинул ваш знак и теперь попробует сделать вас богаче. Творчество, духовность или благотворительность – вот новые источники денег для вас.