Путин допустил передачу Украины под временное управление ради выборов

Введение временного управления на Украине дало бы возможность провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

Как отметил российский лидер, возможность организации временного управления на Украине можно было бы обсудить под эгидой ООН бы обсудить с партнерами России, Соединенными Штатами и странами Европы.

Владимир Путин пояснил, что "это только один из вариантов, я не говорю, что других не существует". При таком сценарии можно было бы "привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство" Украины, а затем "уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными" (цитата по РИА Новости).

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ответ на вопрос о будущем Зеленского в преддверии разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина заявила, что "мы не станем забегать вперед".

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отмечал, что прекратить конфликт на Украине, пока у власти в этой стране остается Владимир Зеленский, невозможно.