Россия потребовала от ОБСЕ разобраться с задержанием главы Гагаузии

Россия обратилась в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с требованием оказать давление на Молдавию для освобождения из-под стражи главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом в пятницу, 28 марта, рассказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Как подчеркнул дипломат, уже направлены официальные письма в адрес Генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу и руководителей ее исполнительных структур в свете событий вокруг главы Гагаузии.

Российская сторона требует прекратить любые действия, противоречащие обязательствам Кишинева как участника ОБСЕ, и обеспечить скорейшее освобождение Гуцул из-под стражи. Лукашевич назвал действия молдавских властей неприкрытым давлением на должностное лицо, получившее мандат от жителей Гагаузии.

Кишинев обязан отказаться от репрессивных методов ведения политической борьбы, цитирует заявление постпреда РИА Новости.

После своего задержания Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину, попросив его "как лидера великой державы и исторического защитника прав народов" задействовать все возможные механизмы давления на официальный Кишинев. Глава Гагаузии уверяет, что ее преследуют по политическим мотивам.

Этим в Молдавии не ограничились. Лидера оппозиционной партии "Шанс" Алексея Лунгу взяли под стражу в кишиневском аэропорту. По словам оппозиционера, это — очередной беспредел, творимый нынешней властью, за который ей придется ответить.