Меган Фокс родила четвертого ребенка после расставания с женихом

38-летняя Меган Фокс родила четвертого ребенка. Это долгожданная дочь. Радостной новостью поделился отец ребенка, рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер). Он опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" короткое видео, на котором запечатлена крохотная ручка новорожденной малышки, и написал:

"Она наконец-то здесь! Наше маленькое небесное создание. 27.03.25".

В Сети многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях. Некоторые обратили внимание, что новость объявил именно артист, а не сама Меган Фокс. Поклонники выразили надежду, что благодаря рождению дочери Меган и Колсон воссоединятся.

Напомним, что в конце прошлого года влюбленные расстались. Поводом якобы послужила некая находка, обнаруженная актрисой в телефоне ее избранника. После этого Меган собрала вещи и уехала. Говорят, инцидент случился еще на День благодарения, однако широкое распространение получил лишь спустя недели.

Отметим, что от бывшего мужа, актера Брайана Остина Грина, у Меган Фокс трое сыновей. Поэтому актриса мечтала о дочке. С новым возлюбленным Фокс уже предпринимала попытку родить ребенка, однако у нее случился выкидыш на раннем сроке беременности.