Британский король Карл III попал в больницу

Короля Великобритании Карла III ненадолго госпитализировали для наблюдения. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Букингемский дворец. Сообщается, что глава государства попал в больницу из-за побочных эффектов от химиотерапии, которую он все еще проходит.

В клинике Карл III не задержался, его отправили домой, в Кларенс-Хаус. Однако мероприятие, которое было запланировано, было решено отменить.

Напомним, что об онкологическом заболевании короля было объявлено в феврале прошлого года. Сообщалось, что у Карла III рак на ранней стадии. Впоследствии он начал курс лечения, в результате был вынужден приостановить выполнение своих обязанностей, к которым, впрочем, вернулся уже через пару месяцев.

Вообще год стал тяжелым для всей британской монархии. Потому что буквально через месяц после того, как король сообщил о своем неутешительном диагнозе, его невестка Кейт Миддлтон записала видеообращение, в котором призналась, что у нее тоже онкология. Она не стала распространяться о заболевании, но заявила, что борется изо всех сил. К счастью, осенью она объявила, что ей удалось уйти в ремиссию.