Украинская сторона считает маловероятным заключение соглашения о полезных ископаемых с Соединенными Штатами в течение недели, которая начнется 31 марта. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Financial Times, юристы в Киеве анализируют полученный из Вашингтона документ, называя его "грабежом". Власти Украины боятся, что соглашение в таком формате подорвет суверенитет и усилит зависимость от США.

Издание уточнило, что наряду с полезными ископаемыми американский вариант соглашения охватывает логистическую инфраструктуру, в том числе железные дороги, трубопроводы и порты, а также перерабатывающие заводы, но без объектов атомной энергетики. Контроль практически единолично будет принадлежать Вашингтону, поскольку из пяти членов наблюдательного совета трое будут представлять США.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк рассказал, что предложенный Соединенными Штатами вариант соглашения по недрам — это "просто ужас" для Украины. Документ составлен "не в нашу пользу" и не дает украинскому народу ничего, зато открывает американцам безграничный доступ к ресурсным богатствам Украины.

"Драконовский" вариант соглашения был направлен Вашингтоном Киеву после того, как подписание документа в Белом доме сорвалось, а главу киевского режима Владимира Зеленского со скандалом выгнали из резиденции американского лидера. Источники рассказали, что Зеленский должен согласиться "на реальный путь к перемирию и переговоры с Москвой", чтобы США вернулись к обсуждению сделки по полезным ископаемым.