Самолеты НАТО были подняты по тревоге из-за российского Ил-20М

Два истребителя быстрого реагирования Eurofighter Военно-воздушных сил Германии сопроводили российский Ил-20М над Балтийским морем.

Как пишет Bild, натовские истребители были подняты в небо по тревоге из-за появления российского самолета к востоку от острова Рюген над Балтикой. Задействовали в сопровождении Eurofighter, которые находились на базе в Лаге.

Германские военные утверждают, что российский Ил-20М двигался с выключенными транспондерами, его пилот не выходил на радиосвязь. Пролетев несколько километров, самолет повернул в сторону Калининграда.

Ранее Министерство обороны России рассказало, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российских ВКС выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря. Он носил плановый характер и строго соответствовал всем правилам использования воздушного пространства.

Российское Министерство иностранных дел подчеркивало, что некогда мирное Балтийское море превращается в арену геополитической конфронтации. Этот процесс усугубился с вступлением Швеции в Североатлантический альянс и появлением планов создать базу НАТО на острове Готланд.