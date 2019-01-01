Сын хочет отсудить у Сергея Зверева 25 миллионов

Сын намерен отсудить у Сергея Зверева 25 миллионов рублей за испорченное детство. Молодой Сережа жалуется, что батя водил его по вечеринкам с голыми взрослыми, из-за чего тот получил психологическую травму, передает Mash.

Отметим, что Сергей Зверев-младший – приемный сын стилиста. Шоумен взял его из иркутского детского дома и долгое время скрывал истинное происхождение. Действительно, Зверев-младший в детстве часто появлялся с отцом на светских мероприятиях и дополнял своего звездного папу. Однако когда мальчик подрос, то отказался от эпатажности и ушел в тень, а потом и вовсе съехал от отца.

В результате Зверевы не виделись около десяти лет. Как говорил Сергей-младший, отец якобы выгнал его за воровство: в молодости тот таскал вещи из дома и не оправдал надежд родителя.

Кстати, в 2020 году сын уже предпринимал попытки судиться со стилистом. Тогда камнем преткновения стала квартира в Москве. Однако довольно быстро Сережа отказался от судебных баталий с отцом. А летом 2019 года Зверев-младший месяц провел в монастыре, де помогал немощным и выполнял работу по хозяйству.