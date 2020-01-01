Мучился 12 часов: Раскрыты страшные подробности смерти Марадоны

Легендарный футболист Диего Марадона, который скончался в ноябре 2020 года, перед смертью мог находиться в агонии около 12 часов. Об этом рассказал судмедэксперт Карлос Маурисьо Кассинелли в рамках подготовки к суду над медицинскими работниками — предполагается, что они могли спровоцировать кончину спортсмена.

По словам эксперта, которого цитирует онлайн-издание Infobae, большинство органов Марадоны к моменту его смерти весили вдвое больше, чем обычно у взрослого человека. Мозг, легкие и прочие органы сильно отекли — это могло продолжаться на протяжении нескольких дней.

В сердце обнаружены сгустки, а это значит, что у него была агония, рассказал Кассинелли. Он отметил, что агония могла длиться до 12 часов.

Судмедэксперт выразил мнение, что в том состоянии Марадону нельзя было лечить на дому — ему требовалась госпитализация и квалифицированная медицинская помощь в условиях стационара.

Легендарного спортсмена помнят и чтят. В главном международном аэропорту Буэнос-Айреса установили статую Диего Марадоны, которую создали методом 3D-печати. Запечатлен момент, когда футболист слушал национальный гимн перед финалом чемпионата мира 1986 года.

Живущий в мексиканском городе Сан-Андрес-Чолула аргентинец Марсело Санкадор открыл Марадонианскую церковь — первую в этой стране и вторую в мире. Мужчина заявил, что высоко чтит Марадону, который "дал нам и утвердил нашу идентичность".