Певица Глюк'оZа: "Я не знала, что это так страшно — наблюдать, как уходит любимый человек"

Певица Глюк'оZа (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) стала новой звездной гостьей программы Дмитрия Диброва "Сессия". В последнее время к артистке приковано пристальное внимание общественности. Это связано со странным поведением певицы. С лета прошлого года, когда она выступила в Красноярске, стали поговаривать о том, что у Натальи проблемы с запрещенными веществами. Позже артистка только усилила эффект, когда вдруг сменила прическу, обесцветила брови, изменила манеру одеваться.

В новом интервью Наталья объяснила, что причиной ее странного поведения стал прием антидепрессантов, которые ей выписал врач на фоне панических атак и депрессии. По ее словам, так сильно она переживала смерть 94-летней бабушки.

"Я не знала, что это так страшно — наблюдать, как уходит любимый человек", - призналась Наталья.

Она отметила, что последние два месяца жизни бабушки были особенно тяжелыми. Причем даже разговоры о смерти, которые они вели, не помогли певице подготовиться к утрате.

Наталья рассказала, что была очень сильно привязана к бабушке, потому что она ее в основном и воспитывала. Несмотря на то, что ее семья считалась благополучной, в какой-то момент у родителей начались проблемы в отношениях и с выпивкой. В то время Наташа чувствовала себя никому не нужной, и только забота бабушки ее спасала.

Чистякова-Ионова призналась, что хоть и давно уже в шоу-бизнесе и достигла больших высот, все равно испытывает неуверенность в себе.

"У меня нет музыкального образования, и я до сих пор чувствую себя недостаточно хорошей. Вот меня спрашивают: как вы относитесь к критике? Да я сама себя так критикую, что мои хейтеры — это просто сладкие пупсики, зайчики и вообще ангелочки", - заявила артистка.

Что касается постоянно меняющихся образов, то, по словам Натальи, она просто не может быть в застое, ей необходимы перемены.