Власть на Украине определяется ее конституцией и народом. Такое заявление сделали в пятницу, 28 марта, в Совете национальной безопасности Белого дома США.

Американские власти прокомментировали мнение президента России Владимира Путина о том, что организация временного внешнего управления могла бы использоваться на Украине. Это позволило бы провести в этой стране выборы и обеспечить ей демократическое правительство.

Однако представитель совета национальной безопасности Белого дома, которого цитирует Reuters, сослался на украинскую конституцию и волеизъявление украинского народа. Он воздержался от пояснений насчет того, как народ Украины может изъявить свою волю, если в условиях военного положения киевский режим отказывается проводить выборы.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не станут отменять военное положение в случае договоренности с Россией о 30-дневном прекращении огня. Это означает, что и проводить выборы в случае перемирия киевский режим не собирается.

Сам Владимир Зеленский в контексте выборов уверял, что "никто ничего откладывать не будет". Однако сначала он призвал "сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина".