ФСБ предотвратила теракт в Москве

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в одном из административных зданий в Москве.

Задержан ранее судимый гражданин России 1972 года рождения, который по заданию украинских спецслужб планировал заложить там взрывное устройство с часовым механизмом. Затем он планировал выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против российских Вооруженных сил.

Изъяты взрывное устройство массой пять килограммов на основе аммонала и смартфон. Возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе "Покушение на теракт".

Уточняется, что вину обвиняемый признал. Он сотрудничает со следствием.