СМИ: у рэпера Тимати родится третий ребенок

Ряд СМИ и новостных телеграм-каналов сегодня, 28 марта, выпустили информацию, будто у рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) в скором времени родится третий ребенок. Якобы его избранница, модель Валентина Иванова, беременна. Причем по одним данным, она находится на раннем сроке, а по другим данным, наоборот, готовится к родам.

Интересно, что в последнее время Валентина Иванова не появляется в свете. Вот и все последние выходы Тимати обходятся без спутницы. Кто-то даже стал поговаривать о том, что влюбленные расстались. Однако пока не была подтверждена информация ни о беременности модели, ни о расставании.

Если Валентина Иванова действительно ждет ребенка от Тимати, то он станет первым для нее и третьим для артиста. Напомним, что у Тимура есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Девочке на днях исполнилось 11 лет. А от модели Анастасии Решетовой у артиста подрастает сын Ратмир. Ему в этом году будет шесть лет.

Примечательно, что Тимати ни разу не был официально женат. По слухам, только Валентине Ивановой удалось завоевать сердце его мамы Симоны.