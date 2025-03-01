LG, Samsung и Hyundai задумали вернуться на российский рынок

Южнокорейские компании LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться на российский рынок и уже изучают возможности в этом направлении.

Как пишет Korea Times, для азиатского бизнеса Россия с ее 140-миллионным населением — это не только важный рынок, но и стратегический хаб, соединяющий Центральную Азию и Европу. В 2021 году Россия занимала 12-е место в географической структуре экспорта Южной Кореи, а стоимостной объем торговли двух государств достигал 29,9 миллиарда долларов.

Если Москве и Сеулу удастся наладить отношения и договориться о снятии санкций, южнокорейские компании смогут восстановить свой бизнес в России, пишет газета.

LG Electronics, по словам источников, уже делает шаги в этом направлении. Hyundai Electric собирается участвовать в международной выставке "Энергетика и электротехника" в Москве в апреле. Hyundai Motor Group проводит анализа экономической целесообразности восстановления работы на российском рынке.

Между тем руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал в социальных сетях, что мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться на российский рынок. По мнению эксперта, это свидетельство восстановления доверия.

"Первой ласточкой" стал итальянский производитель бытовой техники, водонагревателей и отопительного оборудования Ariston. Головной офис компании уже ведет переговоры с российским руководством, намереваясь "продолжить наше наследие" в России.

Между тем комитет Совета Федерации по экономической политике обратился к кабмину с предложениями относительно возвращения в Россию иностранных концернов. Сенаторы хотят гарантий сохранения производства в нашей стране, даже если иностранцы снова вздумают покинуть российский рынок.