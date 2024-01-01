Собянин рассказал, как изменилась офтальмологическая помощь в Москве

О развитии офтальмологической помощи в Москве рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин. Только за прошлый год к врачам этой специальности в городских поликлиниках обратились более трёх с половиной миллионов раз. Записаться на приём можно напрямую, без направления от терапевта.

Офтальмологические кабинеты оснащены на высшем уровне. Только в 2024 году закуплено более трёх тысяч единиц оборудования.

Также доступна плановая и экстренная помощь в семи многопрофильных стационарах. Среди них — крупнейший в России офтальмологический центр, созданный на базе Боткинской больницы.