Украинский военнослужащий Владимир Бережных, участвовавший в "курской операции" Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытался притвориться местным жителем. Однако его выдала обувь.

Как рассказал украинский солдат, он остался жить в Плехово Курской области, когда эту местность "когда взяли в кольцо россияне". Бережных прожил там два дня, переодевшись в найденные в бане гражданские вещи. В куртке обнаружился паспорт местного жителя, который "сам лежал убитый".

Бережных заверил, что непричастен к гибели мужчины — его и еще троих местных жителей убило осколками от снарядов. Сам украинец хотел найти себе женщину и остаться жить в России, потому что на Украине его судьба не сложилась.

Однако через два дня его разоблачили и задержали, а попался он потому, что был в натовских берцах — элементе формы солдат ВСУ. Бережных пожаловался, что натер себе ноги валенками убитого местного жителя и решил переобуться в собственную обувь, но это его и выдало, сообщает РИА Новости.

Украинские военные, втянутые командованием в "курскую авантюру", оказались в тяжелом положении. В стремлении спасти свои жизни им приходится прибегать к различным уловкам. Например, один военнослужащий ВСУ попытался прикрыться кустом, чтобы спрятаться от российских бойцов.

Министерство обороны России сообщило, что по состоянию на 27 марта на курском направлении противник потерял более 70 380 военнослужащих. Лишь за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили 190 военнослужащих.