Общественность бьет тревогу из-за происходящего в Киево-Печерской лавре

Комиссия Минкультуры Украины в присутствии сотрудников полиции начала срезать замки на вход в Дальние пещеры Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили в телеграм-канале Союза православных журналистов (СПЖ).

До этого там же появилась информация о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Якобы неизвестные люди ворвались в помещения, где хранятся мощи святых.

Кстати, в начале марта Министерство культуры Украины создало комиссию по проверке нетленных мощей преподобных Киево-Печерских в Дальних и Ближних пещерах монастыря. Примечательно, что сведения о работе и результатах проверки будут засекречены. Проверка должна продлиться до 30 мая.

Также известно, что председателем комиссии назначен директор департамента защиты и сохранения культурного наследия Владимир Шорников. Контролировать работу комиссии будет непосредственно министр культуры Николай Точицкий.