Возлюбленная Тимати прокомментировала новость о беременности

Сегодня, 28 марта, появилась информация, что у рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и его возлюбленной, модели Валентины Ивановой, будет ребенок. Якобы девушка перестала выходить в свет с артистом, потому что не хочет афишировать беременность. Журналисты связались с красавицей, чтобы узнать, правда ли это.

"Вранье", - коротко заявила Валентина Иванова Super.

Интересно, что, по другим данным, модель перестала появляться на публике вместе с рэпером потому, что они расстались. Однако эту тему Валентина Иванова в разговоре с журналистами не стала поднимать.

Напомним, что у Тимура есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Девочке на днях исполнилось 11 лет. А от модели Анастасии Решетовой у артиста подрастает сын Ратмир. Ему в этом году будет шесть лет.

Примечательно, что Тимати ни разу не был официально женат. По слухам, только Валентине Ивановой удалось завоевать сердце его мамы Симоны.