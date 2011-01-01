В Госдуме решили в три раза увеличить штрафы за парковку на тротуарах

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в федеральное правительство поправки в законодательство, предусматривающие увеличение в три раза штрафов за парковку автомобилей на тротуарах.

Как пишет Telegram-канал SHOT, парламентарии отмечают неактуальность штрафов за парковку на тротуаре, установленных в 2011 году и составляющих 1-3 тысячи рублей.

Депутаты предлагают увеличить размеры штрафов до 5 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге (в случае повторного нарушения — до 7,5 тысячи рублей), а в других субъектах Российской Федерации — до 3 и 5 тысяч рублей соответственно.

Вместе с тем авторы законодательной инициативы признают, что оставленные на тротуарах автомобили — это не всегда наплевательство на окружающих, но и отражение проблемы нехватки парковочных мест. С учетом этого предлагается разобраться с парковками у домов и социальных учреждений, а также подумать над размещением зоны платных парковок вне спальных районов.

Ранее сообщалось, что с января 2025 года в России увеличены штрафы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения — с 30 до 45 тысяч рублей. За соответствующую норму в конце 2024 года проголосовали депутаты Государственной думы.

Между тем в России появятся новые дорожные знаки, а также обновятся правила применения уже существующих. Например, появится знак "Глухие", обращающий внимание на наличие поблизости слабослышащих и неслышащих пешеходах. А знак "Стоп" теперь может быть и вертикальным.