Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с соцвыплатами в Telegram

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Теперь злоумышленники отправляют россиянам в мессенджере Telegram фишинговые ссылки с обещанием социальных выплатах.

Как рассказали в МВД, мошенники рассылают сообщения о том, что россияне могут получить выплату в размере 14 тысяч рублей. Чтобы получить эти деньги, аферисты предлагают заполнить заявление якобы на портале "Госуслуги".

В сообщении злоумышленников подчеркивается, что выплата будет произведена "без учета нуждаемости".

К сообщению приложена ссылка, которая на самом деле ведет на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино и другие ресурсы.

В МВД напомнили, что за информацией о социальных выплатах необходимо следить только на официальных ресурсах.