Захарова высказалась о захвате пещер Киево-Печерской лавры: Вий вернулся

Украинские полицейские проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам Киево-Печерской лавры, также замечен сотрудник заповедника с болгаркой. Это происходит на фоне решения Минкульта Украины "проверить" мощи святых, покоящиеся в Лавре.

Продолжающиеся гонения против православия и глумление над святынями прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Как сообщает ТАСС, чиновница оценила происходящее на Украине фразой "Вий вернулся в Киев".

Между тем Telegram-канал Readovka сообщает, что "комиссия" уже ворвалась в Дальние пещеры Киево-Печерской лавры, где хочет провести "инвентаризацию мощей". Чтобы проникнуть внутрь, вандалы вскрыли двери болгаркой. Силовое прикрытие обеспечивает спецназ и полиция.

Ранее Евросоюз хотя и признал запрет на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ) принятым "по соображениям безопасности и для предотвращения иностранного вмешательства со стороны России", но потребовал соблюдать свободу вероисповедания и убеждений.

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица посвятил документальный фильм гонениям на каноническую православную церковь на Украине. Он рассказал в своей ленте о произволе киевских властей, варварском захвате Киево-Печерской лавры, поджоге церквей, уголовном преследовании священнослужителей и верующих.