Киев продолжает нарушать договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, заявили в российском Минобороны.

В ведомстве рассказали, что ранее сегодня ВСУ нанесли двойной удар по по газоизмерительной станции "Суджа". В результате ударов объект фактически уничтожен.

По предварительным данным, удар был нанесен реактивными снарядами РСЗО "HIMARS".

Кроме того, накануне ВСУ нанесли артиллерийский удар по объекту компании "Россети" в Белгородской области. Из-за этого в Шебекинском районе региона произошло отключение электроэнергии.

Обязательства Киева о прекращении ударов по российским энергообъектам — очередная уловка Зеленского с целью недопущения обрушения фронта ВСУ, заключили в Минобороны.