Второй арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Генпрокуратуры России по делу о национализации Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС).

Изначальной причиной иска Генпрокуратуры о деприватизации (изъятии активов завода в пользу государства), поданного в начале 2024 года, стало недовольство процедурой приватизации, которую проводили в 1990-е годы. Суд удовлетворил иск, но вторая сторона его оспорила.

Как сообщает РИА Новости, суд предписал Росимуществу вернуть активы бывшим собственникам акционерного общества "Ивановский завод тяжелого станкостроения".

Как считают юристы, на которых ссылается РБК, теперь переломить ход дела можно, только если председатель Верховного суда передаст новую кассационную жалобу на рассмотрение его Судебной коллегии. Однако это крайне редкое явление.

Ранее сообщалось, что власти Крыма по решению республиканского Госсовета в 2025 году национализируют еще свыше 700 объектов, принадлежавших прежде украинским олигархам и другим пособникам киевского режима. Вырученные от продажи новой собственности средства направят на поддержку участников спецоперации и их семей, а сами предприятия продолжат работу.

Что касается активов ушедших западных компаний, МИД России подчеркивал, что об их национализации речь не идет — вводится лишь временное управление, но эти меры не предполагают изменения права собственности. Москва не посягает на чужую собственность и не политизирует коммерческие вопросы.