В генконсульстве рассказали о состоянии российских туристов в Таиланде

В юго-восточной Азии произошло мощное землетрясение. Эпицентр находился в Мьянме, там разрушены дома и мосты. Магнитуда толчков достигала 7,7.

Толчки ощущались в соседнем Таиланде. Как сообщают очевидцы, они были такими сильными, что из бассейнов на крышах небоскребов выплескивалась вода. В одном из районов города из-за землетрясения рухнула строящаяся многоэтажка.

Меж тем в пострадавшем от землетрясения Бангкоке может находиться до двух тысяч россиян. Однако турагенты и генконсульство России на Пхукете сообщают, что российские туристы не пострадали на курортах Таиланда в результате землетрясения, передает ТАСС.