Паслер не смог сдержать слез, прощаясь с Оренбургской областью: что сказал экс-губернатор

Уже бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер очень эмоционально простился с бывшими коллегами. Говоря о своей команде, чиновник заявил, что оставляет дружный коллектив.

"Для меня большая часть была работать вместе с вами. Спасибо всем. Волнуюсь", - сказал Паслер, сдерживая слезы.

Затем он попросил дать ему воды.

"Если воду дадут, скажу еще два слова", - сказал экс-губернатор, извинившись за заминку.

В завершение своего выступления дрожащим голосом Денис Паслер попросил прощения у всех, кого обидел "словом или недоделанными делами".

Два дня назад Владимир Путин предложил Паслеру перейти с должности главы Оренбургской области на пост врио главы Свердловской области. Врио главы Оренбургской области назначен Евгений Солнцев.