Известный российский футболист Александр Кокорин дал интервью "РБ Спорт. Подкаст". Он признался, что давно не был в России - скоро будет четыре года как. В настоящее время он играет за кипрский "Арис" из города Лимассол. А до этого Кокорин жил в Дубае. Однако о получении второго гражданства спортсмен пока не думал. Александр назвал себя "свободным художником", поскольку с самого детства менял место жительства и так и не привязался ни к одному из них. При этом Кокорин подчеркнул, что есть исключение.

"Я патриот своего города — это Валуйки, Белгородская область. Больше я не прижился нигде. Прям такой любви я не испытываю ни к чему", - признался футболист.

Он рассказал, что три с половиной года назад был дома проездом, захотел увидеть родителей. Впрочем, родственники тоже могут в любой момент приехать к нему.

Напомним, в России последним клубом Александра Кокорина был московский "Спартак", который он покинул в январе 2021 года. А когда был с "Зенитом", футболист выигрывал чемпионат (2018/19), Кубок (2015/16) и Суперкубок (2016) России, с московским "Динамо" был бронзовым призером чемпионата страны (2008).