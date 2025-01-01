Погиб майор Марат Тибилов, которому 23 февраля Путин вручил звезду Героя России

Погиб Герой России майор Марат Тибилов. Это произошло в Курской области.

Как сообщили в Росгвардии, Тибилов погиб при выполнении служебно-боевой задачи. Обстоятельства его смерти не приводятся.

В Росгвардии выразили соболезнования родным и близким офицера спецназа.

Марат Тибилов участвовал в специальной военной операции с первого дня. Принимал участие в различных операциях в Донбассе. Известен тем, что вместе с сослуживцами отразил несколько попыток прорыва украинских вооруженных формирований в приграничные районы Курской области.

23 февраля 2025 года Владимир Путин вручил Марату Тибилову звезду Героя России.