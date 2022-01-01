Путин созвонился с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом в пятницу, 28 марта, рассказали в администрации турецкого политика.

Как уточняет Анкара, лидеры двух государств обсуждали ситуацию на Украине, причем Эрдоган подтвердил свою готовность принять в Турции мирные переговоры, если удастся возобновить процесс — весной 2022 года делегации России и Украины встречались в Стамбуле.

При этом Реджеп Тайип Эрдоган рассказал Владимиру Путину, что Турция вносит свой вклад, чтобы Черное море не превратилось в зону конфликта, сообщает ТАСС.

Пресс-служба Кремля пока не давала комментариев относительно этого разговора.

Ранее советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч подчеркивал, что никакого перелома в российско-турецких отношениях, вопреки курсирующим слухам, нет. Между лидерами двух государств сложились "высокие личные отношения".

Лично Путин и Эрдоган встречались осенью 2024 года на полях саммита БРИКС в Казани Турецкий глава тогда отмечал, что у его российского коллеги есть "оформленное стремление к прекращению огня на Украине".