Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка в Курской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Мирное в Донецкой Народной Республике. Это стало возможным благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки "Запад". А подразделения группировки войск "Днепр" взяли под контроль населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.

Меж тем Киев продолжает нарушать договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Сегодня, 28 марта, ВСУ нанесли двойной удар по по газоизмерительной станции "Суджа". В результате ударов объект фактически уничтожен. По предварительным данным, удар был нанесен реактивными снарядами РСЗО "HIMARS".