Российские следователи возбудили о уголовное дело о нападении украинских боевиков на группу мирных жителей, эвакуировавшихся из Суджанского района Курской области. Об этом в пятницу, 28 марта, рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, в марте боевики ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на группу мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Суджи. Три человека получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 Уголовного кодекса России (террористический акт). Ведется расследование.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ответ на просьбу США пощадить украинских солдат в Курской области подчеркнул, что они совершили множество преступлений против мирных жителей — их действия квалифицируются как теракты. Отпустить их просто так восвояси невозможно. Однако Россия гарантирует тем, кто сдастся в плен, гуманное обращение в соответствии с законодательством.

Владимир Путин также заверил, что будет сделано все возможное, чтобы призвать к ответу и покарать военных преступников — украинских националистов. Все их действия фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой и прокуратурой.