Собянин: Завершена реконструкция 289 из 340 зданий поликлиник

Светлая, просторная, а самое главное - современная. Не так давно, после комплексной реконструкции детская городская поликлиника №81 в Теплом стане снова открыла двери для пациентов. Посетители уже отметили изменения в лучшую сторону.

Увеличенная площадь приема и комфортные зоны ожидания. Обновление поликлиники по новому московскому стандарту - это не только капитальный ремонт, но и внедрение самых современных медицинских технологий. А еще забота о врачах и пациентах.

"У нас никогда не было столовой, а теперь есть. Комната отдыха с прекрасным креслом - это тоже немаловажно. Можно поставить музыку приятную и отдохнуть", - отметила медсестра Татьяна Утешева.

Для удобства самые посещаемые кабинеты расположены на нижних этажах. К вопросу навигации подошли основательно, заблудиться не получится даже ребенку. Да и администраторы готовы оказать помощь.

"Недавно открылась детская поликлиника №81 (филиал №2) на Профсоюзной улице в Теплом стане. После реконструкции все соответствует новому московскому стандарту. Мы уже завершили реконструкцию 289 зданий из порядка 340 запланированных. Здания не просто обновляем, а практически перестраиваем с заменой всех инженерных коммуникаций. Это большая, серьезная работа", - указал мэр Москвы Сергей Собянин.

Обновленная городская поликлиника №12 в Бутырском районе также стала ярким примером нового московского стандарта.

"Обновилось оборудование - компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф. Кроме того, нам установлен денситометр, которого раньше в нашей поликлинике не было. Все УЗИ-оборудование функциональной диагностики обновлено. Оно экспертного класса, современное", - рассказала главврач Марина Курняева.

А это уже Восточное Дегунино. Консультативно-диагностический центр №6 откроет двери для первых пациентов уже в понедельник.

"В соответствии с новым московским стандартом поликлиники у нас будет полностью цифровое оборудование. Будет проводиться маммография, флюорография и рентгенологические исследования. На каждом этаже нашего здания оборудованы комфортные зоны ожидания для пациентов. Врачи будут принимать в удобных как для себя, и так и для наших пациентов кабинетах", - сказал Давид Сичинава, и.о. главного врача по медицинской части.

Новый московский стандарт поликлиник получил поддержку горожан. В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 200 тысяч человек, из них свыше 70% одобрили его основные положения, а также программу комплексной реконструкции городских поликлиник.