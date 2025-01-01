В Москве прошла "Ночь театров". Как это было

Свободные места в Новом Манеже стремительно заполняются, а зрители все прибывают. Везет далеко не каждому. Билеты на "Ночь театров" бесплатные, и разбирают их буквально за секунды со старта регистрации.

На сцене - история, закрученная по-восточному тонко, но понятная и взрослым, и детям: бедный угольщик спасает журавля, тот же оказывается заколдованной девушкой. Страсти разгораются под мелодичные ритмы и топот традиционных сандалий. Артисты работают в тандеме с бумажными куклами – театр имени Образцова первым в России освоил японский жанр камисибай.

В соседнем зале – уже не сказки, а настоящая жизнь. В спектакле "Верь своей собаке" - никаких декораций: только люди и их истории. И даже четвероногому артисту на этой сцене, кажется, есть о чем рассказать.

В театре имени Пушкина при свечах и в полном безмолвии зрители знакомятся с миром легендарного режиссера Таирова в сопровождении загадочного проводника.

"Мы очень надеемся, что благодаря этому путешествию для наших гостей станет эта история ближе и интереснее, они перестанут искать каких-то привидений, а проникнутся духом настоящего театра", - отметила Ольга Шавнина, заведующая организационно-творческим отделом Московского драматического театра имени Пушкина.

Но для того чтобы по-настоящему проникнуться духом театра, нужно изучить его изнутри. В театре "Современник" в эту ночь зрители увидели то, что обычно скрыто от посторонних глаз. Закулисье. Хранят секреты не только подмостки – еще гримерные, бутафорные. К примеру, чтобы сахар в постановке разлетелся на куски, перед каждым спектаклем его склеивают. А чтобы не наносить сложный грим, иногда артисты просто надевают маски.

"Ночь театров-2025" посвящена юбилеям. В этом году исполняется 185 лет со дня рождения Антона Чехова. Маленький, но юбилей, 20 лет, празднует и Другая сцена театра "Современник". Это не просто площадка - здесь показывают необычные, экспериментальные постановки. Одна из таких – пьеса по мотивам дневника Анны Франк "Ковчег". Две еврейские семьи пытаются выжить на старом чердаке.

"Им чудовищно сложно сосуществовать друг с другом, но они изо всех сил пытаются оставаться людьми. Любить друг друга, слышать друг друга, учитывать друг друга. Иногда это приводит к вспышкам, естественно, к столкновениям. Но потом они пытаются взять себя в руки. Потому что иначе они просто разорвут этот ковчег изнутри", - говорит режиссер Алексей Усольцев.

Пронзительную историю прерывает резкий голос режиссера. А следом не выдерживает и выходит на сцену сам худрук театра – Владимир Машков. Это открытая репетиция, и маэстро показывает, как проживать эпизод, чтобы зритель поверил.

Счастье приобщения к прекрасному в эту ночь в режиме нон-стоп дарили зрителям 90 театров столицы.

"В программе очень много разных мероприятий – это и спектакли, читки, мастер-классы, экскурсии, возможности пообщаться с режиссерами, продюсерами, актерами", - рассказал Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры Москвы.

Акция "Ночь театров" прошла в Москве в 13-й раз – и вопреки суевериям заполнила все залы столицы восторженными зрителями.