Трехмесячного котенка без двух лап спасли из вентиляционной шахты теплотрассы

В Москве ищут хозяев для трехмесячной кошки, которую вытащили из вентиляционной шахты теплотрассы.

Отчаянное мяуканье услышали прохожие и вызвали бригаду "СпасРезерва", а пока их ждали - подкармливали бедолагу сосисками. По остаткам лакомства спасатели и вышли на след котенка. Сачком подняли измученное животное наружу.

Неравнодушные горожане отвезли найденыша в ветклинику. Там выяснилось, почему кошечка не могла выбраться сама: вместо двух лап - одной передней и одной задней - остались лишь зажившие обрубки. Возможно, Баффи предстоит протезирование, но пока она на карантине - ждет хозяина.