Мощное землетрясение в Мьянме - все подробности к этому часу

30-этажный небоскреб в Бангкоке рушится за несколько секунд. Здание, которое возводили для госучреждений, было еще недостроено, несколько десятков человек находились на площадке. Спасены пока семеро. В списке погибших трое.

Землетрясение магнитудой от 7,7 до 7,9 произошло на территории Мьянмы. Очаг залегал на глубине десяти километров. За ним последовал мощный афтершок. Толчки ощущались в соседних Индии, Лаосе, Китае и Бангладеш. Но больше всего кадров приходит из столицы Таиланда.

"Я побежала к детям – и мы спрятались под столом. Но все закачалось еще сильнее. Я услышала, как сверху что-то падает, как будто камни. И мы побежали вниз. Меня до сих пор трясет". "Это был шок. Я находился дома и услышал шум – подумал, что работает стиральная машина. Встал посмотреть и понял, что меня качает. У меня закружилась голова, я услышал крики. Это продолжалось минут пять. Я живу в Таиланде почти 30 лет, но таких сильных толчков здесь не было. И сейчас люди боятся возвращаться в дома".

В Бангкоке введено чрезвычайное положение. Эвакуированы жители многоэтажных домов, закрыты школы, приостановлено авиасообщение, не ходят поезда подземного и наземного метро. Экстренное совещание провела премьер-министр страны. На помощь спасателям направлены военные, армейские госпитали готовы принимать пациентов.

Еще больше жертв - в самой Мьянме. Землетрясение произошло недалеко от города Мандалай – второго по величине в стране. Только там погибли не менее 20 человек, около 200 пострадали. Разрушено множество домов и храмов, серьезные повреждения получил дворцовый комплекс 19 века. В Сайгане обрушились несколько пролетов километрового моста через реку Иравади. В восточном штате Шан – гостиница: 20 человек находятся под завалами. А в городе Таунгу столько же учеников заблокированы под руинами школы.

Единственная хорошая новость от сейсмологов - вероятность цунами после землетрясения невысока.