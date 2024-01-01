Адвокат: личная охрана Прилучного не дает Муцениеце общаться с сыном

Сегодня, 28 марта, состоялось очередное судебное заседание, в ходе которого должно было окончательно решиться место жительства Тимофея, сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. С лета 2024 года мальчик находился с отцом, хотя промежуточное судебное решение было вынесено в пользу матери. Однако заседание перенесли на 24 апреля.

Ранее адвокат Павла Прилучного заявила, будто Агата Муцениеце сама не стремится общаться с сыном. Защита актрисы категорически опровергла эту информацию.

"На протяжении восьми месяцев Павел чинит препятствия — изолировал Тимофея от общения с мамой. Он окружил его охраной, которая чинит физические препятствия в общении, сменил номер телефона, заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджерах. Соответственно, общение фактически невозможно", - заявил адвокат актрисы.

Защита Муцениеце высказала мнение, что сын, даже если действительно захотел перестать общаться с актрисой, не мог принять решение порвать отношения с остальными родственниками. По мнению адвоката Агаты, это "навязанная извне история", передает Starhit. В свою очередь защита Прилучного утверждает, будто актер никак не препятствует контактам сына с мамой.

В результате сторона Агаты Муцениеце настаивает на вызове в суд самого Тимофея, надеясь, что после личного общения он поменяет отношение к ситуации. А сторона Павла Прилучного считает, что тем самым их оппоненты затягивают процесс и вредят психологическому состоянию мальчика.