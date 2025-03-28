Два десятка человек погибли в результате землетрясения в Мьянме

Жертвами землетрясения в Мьянме стали, по меньшей мере, 20 человек. Такую цифру приводит New York Times со ссылкой на местных врачей.

Ранее сообщалось о 13 погибших. Число пострадавших превысило две сотни.

Тем временем в соседнем Таиланде люди в панике пытаются покинуть Бангкок, где в результате землетрясения обрушилась одна из высоток. На дорогах образовались огромные пробки, а на улицах началась давка, утверждает телеграм-канал SHOT.

Мощное землетрясение произошло в Мьянме в пятницу днем. Мощность толчков достигала 7,7. Землетрясение также ощущалось в столице Таиланда.