Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Эрдогана

В Кремле сообщили подробности телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Одной из тем переговоров стало урегулирование на Украине.

Президент России рассказал своему турецкому коллеге, что Киев, несмотря на достигнутые договоренности, продолжает попытки атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.

Еще одной темой стал вопрос возобновления "Черноморской инициативы". Эрдоган поддержал инициативу и высказал готовность содействовать ее продвижению.

Говорили и о двустороннем сотрудничестве. Также Владимир Путина поздравил Эрдогана и турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее о переговорах Владимира Путина и Реджепа Эрдогана сообщила канцелярия турецкого президента.