Президент США Дональд Трамп сделкой по ископаемым природным ресурсам, предложенной Украине, буквально "приставил пистолет к голове" предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказывают британские журналисты.

Как пишет The Telegraph, в качестве компенсации за выделенные властями деньги и военную помощь Вашингтон потребовал от украинской стороны "гигантских репарационных выплат", а также притязает на половину нефтяных, газовых и углеводородных ресурсов Украины, почти все ее металлы и значительную часть инфраструктуры.

Судя по тексту документа, отправленного в Киев на подпись, Соединенные Штаты всерьез намереваются превратить Украину в ресурсную провинцию для своей промышленности, отмечает издание.

Ранее американские средства массовой информации писали, что контроль над природными ресурсами, заводами и инфраструктурой Украины по указанному соглашению практически единолично будет принадлежать Вашингтону, поскольку из пяти членов наблюдательного совета трое будут представлять США.

Более того, президент США Дональд Трамп изъявил готовность помочь в управлении электрическими и ядерными станциями на Украине. Хозяин Овального кабинета счел, что если Соединенные Штаты будут контролировать энергетические объекты Украины, это станет лучшим средством их защиты.