Из нарколабораторий в Подмосковье изъяли наркотики на 800 млн рублей

В Московской области пресечена деятельность двух нарколабораторий, на которых производилось порядка 500 килограммов наркотиков в месяц. Об этом в пятницу, 28 марта, рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Спикер ведомства уточнила, что операцию осуществили сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из территориальных подразделений полиции.

Проверяя оперативную информацию, полицейские остановили иномарку, выезжавшую с территории поселка в Раменском муниципальном округе. В ее багажнике обнаружено четыре килограмма кристаллического вещества. Во время осмотра участка в этом поселке, который арендовали задержанные, обнаружились две лаборатории по производству синтетических наркотиков.

В совокупности изъято более 200 килограммов мефедрона. По ценам "черного рынка" его розничная стоимость превышает 800 миллионов рублей, сообщает "МВД Медиа".

Ранее в Федеральной службе безопасности России рассказали, что удалось перекрыть каналы сбыта наркотиков в Смоленской и Владимирской областях. Задержанные специализировались на незаконном производстве и бесконтактном сбыте наркотиков — через интернет.

Задержан по "наркотической" статье и 37-летний житель Москвы. По данным правоохранителей, он устроил нарколабораторию в бане — даже соседи не подозревали, что мужчина организовал у них под носом производство запрещенных веществ.