Глава Росатома высмеял идею передачи ЗАЭС под управление США

Гипотетический вариант с передачей Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под управление Соединенных Штатов — это "ненаучная фантастика". Такое мнение высказал в пятницу, 28 марта, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Как напомнил Лихачев в комментарии Life, речь идет про "наш объект", расположенный на российской территории, на котором трудятся граждане России.

Глава "Росатома" риторически поинтересовался, как при всем этом ЗАЭС может управляться представителями другого государства.

Ранее в Министерстве иностранных дел России скептически высказались об установлении некоего "совместного контроля" над станцией с Украиной, США или представителями международных организаций. Ведомство напомнило, что разведки стран НАТО обладают диверсионным потенциалом — пустить их представителей на ядерный объект невозможно.

Между тем в Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп изъявил готовность помочь в управлении электрическими и ядерными станциями на Украине. Хозяин Овального кабинета счел, что если Соединенные Штаты будут контролировать энергетические объекты Украины, это станет лучшим средством их защиты.