Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка в Курской области. Кроме того, российские войска освободили населенный пункт Мирное в Донецкой Народной Республике. Это стало возможным благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки "Запад". А подразделения группировки войск "Днепр" взяли под контроль населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.

Меж тем в ночь на 28 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, 32 БпЛА – над Воронежской областью, 19 дронов – над Саратовской областью, 17 беспилотников – над Курской областью, шесть БпЛА – над Белгородской областью, два дрона – над Липецкой областью, по одному дрону – над Ростовской и Тамбовской областями.